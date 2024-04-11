В Харькове зафиксировали повреждение ТЭЦ

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в городе Харькове получила повреждения. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на мэра населенного пункта Игоря Терехова.

Он отметил, что данный объект питает весь Харьков. При этом вместе с ТЭЦ повреждения получила одна из местных трансформаторных подстанций — она оказалась полностью разрушена.

По словам Терехова, город продолжает функционировать даже в условиях значительных разрушений инфраструктурных объектов.

Утром 11 апреля на территории всей Украины действовал режим воздушной тревоги. Тогда же в Харькове произошли несколько взрывов, после которых была приостановлена работа городского метрополитена.

На фоне произошедшего Терехов призвал граждан выбирать альтернативные способы передвижения. Из его слов следовало, что работа метрополитена должна быть возобновлена в течение нескольких часов.

Позже в населенном пункте вновь раздались звуки взрывов. Всего было несколько взрывов, но в тот момент никакой информации об их последствиях не поступало.

Ранее в подполье сообщили об ударе по украинскому городу Бурштын.