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Гидрометцентр предупредил москвичей о внезапном похолодании

Синоптик Цыганков: к концу недели в Москву придет холодная и пасмурная погода

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Владимир Песня/РИА «Новости»

В Москве в ближайшие несколько дней изменится погода – станет заметно холоднее и пасмурнее, рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. Температура воздуха начнет снижаться с завтрашнего дня, предупредил он в беседе с RT.

В течение сегодняшнего дня в столице еще сохранится теплая погода – воздух уже прогрелся до 19-20 градусов. На смену этому теплу придет более холодная воздушная масса, отметил Цыганков.

В ближайшее время в столице установится облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие дожди. Ночью температура воздуха будет колебаться от 5 до 7 градусов выше нуля, днем – от 14 до 16 градусов тепла. В понедельник воздух прогреется до +9...+14 °С, а в середине следующей недели температура воздуха будет варьироваться от 12 до 17 градусов выше нуля.

«Во вторник без осадков, в остальные дни больше пасмурно, чем солнечно», — добавил синоптик.

Напомним, в последние дни в столице наблюдается аномально теплая погода, температура воздуха превышает норму на 10 градусов. Как отмечали метеорологи, такое тепло соответствует июльским показателям.

Водителям ранее объяснили, почему в теплую погоду опасно стоять в пробках.

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