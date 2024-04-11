В Киевской области полностью разрушена ТЭС

Минэнерго Украины констатировало безвозвратное уничтожение Трипольской ТЭС в Киевской области.

«Произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии продолжаются работы по локализации огня», — сообщили в украинском ведомстве.

До этого во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях были зафиксированы прилеты ракет.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получили крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о повреждении машинного отделения. Также сообщается о повреждении Ладыжинской ТЭС. Всего были повреждены десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.