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В России могут ввести идентификацию абонентов связи через «Госуслуги»

Шейкин: идентификация абонентов через «Госуслуги» поможет в борьбе с мошенниками

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РИА Новости

В России могут ввести обязательную идентификацию абонентов сотовой связи через «Госуслуги» или МФЦ в случае, если они предполагают использовать мобильный счет для каких-либо платежей. С таким предложением выступил зампред Совета по развитию цифровой экономики, сенатор Артем Шейкин, сообщает ТАСС.

Сенатор пояснил, что соответствующее обращение направлено им в адрес руководителя Роскомнадзора Андрея Липова. По его словам, это поможет бороться с телефонным и банковским мошенничеством с использованием «серых» сим-карт.

Кроме того, сенатор предложил запретить операторам мобильной связи передавать полномочия по идентификации абонентов коммерческим компаниям, а также предоставление прямого доступа агентам к биллинговой системе оператора сотовой связи. По мнению Шейкина, такие факторы создают высокие риски внесения недостоверной информации об абонентах в соответствующие технические системы.

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