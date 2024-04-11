Мэр Харькова объявил, что метро после взрывов не работает

Мэр Харькова Игорь Терехов объявил о приостановке работы метро в городе из-за серии взрывов. В своем сообщении в Telegram-канале он призвал жителей выбирать альтернативные маршруты передвижения в ближайшие часы.

Информация о взрывах в городе поступила ранее.

В настоящее время объявлена воздушная тревога на всей территории страны.

Накануне вечером и утром в Одессе произошли взрывы.

9 апреля Военно-космические силы (ВКС) России ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу с помощью фугасных авиационных бомб (ФАБ).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Одессе сообщили о повреждении коммунального предприятия.