В Оренбурге рассказали о ситуации с питьевой водой

В Оренбурге, несмотря на масштабные подтопления районов города, не будет отключения воды. Об этом заявил мэр города Сергей Салмин в Telegram-канале.

«Много вопросов поступает о возможном отключении воды в Оренбурге. Угрозы остановки Южно-Уральского водозабора в настоящий момент нет. Очистные сооружения также работают в штатном режиме», — сообщил Салмин.

По данным властей города, уровень воды в реке Урал, на которой стоит Оренбург, составил 10 метров 22 сантиметра — прирост за сутки составил 44 сантиметра.

До этого губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что пик паводка фиксируется в Оренбурге, в Орске имеется тенденция к его снижению.

В Оренбуржье из-за паводка вода затапливает все больше домов. Всего залило уже больше 10 тыс. зданий, эвакуированы более 6 тыс. человек. В Оренбурге включили сирену тревоги, уровень воды в городских реках стремительно приближается к критическому. Депутат Госдумы от региона Нина Останина рассказала «Газете.Ru», что люди не могут дозвониться по телефонам, которые власти предоставили для связи, а чиновники «не научились вступать в диалог»».

Ранее оренбуржцам назвали сумму компенсации на ремонт поврежденных паводком помещений.