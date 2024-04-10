На французском заводе, производящем биотопливо, произошел взрыв

На предприятии в городе Сет в департаменте Эро на юге Франции произошел сильный взрыв, а за этим начался пожар. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В публикации говорится, что завод производит биотопливо. В префектуре отметили, что опасности для проживающего поблизости населения инцидент не представляет. На данный момент возгорание потушено.

В результате произошедшего пострадал сотрудник предприятия. Его эвакуировали с помощью вертолета, он находится в критическом состоянии.

По данным журналистов, которые ссылаются на коммюнике префектуры Эро, инцидент произошел на предприятии Saipol, попадающее под действие европейской директивы SEVESO о предотвращении и контроле за природными и техногенными катастрофами.

В конце марта школы департамента Буш-дю-Рон на юге Франции получали сообщения с угрозами взрыва.

Ранее Франция предложила России усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом.