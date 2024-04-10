Гражданина Украины, выкрикивавшего националистические лозунги в Петербурге, арестовали

В Петербурге арестовали гражданина Украины, который выкрикивал националистические лозунги возле метро. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным объединенной пресс-службы, инцидент произошел 7 апреля в вестибюле станции метро «Проспект Ветеранов-2». Там мужчина выкрикивал националистические лозунги.

Таким образом, нарушитель совершил действие, пропагандирующее националистические организации в присутствии неопределенного круга лиц, а также дискредитировал цели и задачи ВС РФ за пределами России и сами ВС РФ.

Сообщается, что мужчина во время судебного заседания признал свою вину. По его словам, в момент совершения правонарушения он находился в состоянии алкогольного опьянения и не понимал значения произносимых слов. Он пояснил, что не является идейным последователем националистических сообществ и раскаивается в содеянном. Суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей и арестовал на 15 суток.

Ранее в Петербурге краеведа, обвиняемого в реабилитации нацизма, отпустили из СИЗО.