Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачи призвали перед поездкой на море подготовиться к «диарее путешественника»

Онищенко: от другого состава воды на море появляется «диарея путешественника»

close
100%
Freepik

При переезде россиянина из одного региона в другой, он может столкнуться с «диареей путешественника», предупредил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Причиной может стать просто другой состав воды, который отличается в разных субъектах, пояснил он в пресс-центре НСН.

«Я призываю всех тех, кто поедет отдыхать в этом году в Сочи и в Крым, быть внимательнее и к питьевой воде, и к продуктам питания», — отметил врач.

Из-за разного состава и качества воды может возникнуть расстройство желудка, которое у всех проявляется по-разному и зависит от индивидуальных особенностей организма, подчеркнул он. Как правило, «диарея путешественника» не провоцирует высокую температуру, а вызывает лишь дискомфорт.

«Все эти факторы нужно учитывать: чем вы больше будете знать об этом, тем больше подготовитесь», — заключил эпидемиолог.

Напомним, также он заявил, что в Сочи отмечается критическая перегрузка курортов и накопление вирусов, которые россияне везут со всей страны.

Врачи ранее назвали основной способ заражения кишечной инфекцией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами