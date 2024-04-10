Врачи призвали перед поездкой на море подготовиться к «диарее путешественника»

При переезде россиянина из одного региона в другой, он может столкнуться с «диареей путешественника», предупредил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Причиной может стать просто другой состав воды, который отличается в разных субъектах, пояснил он в пресс-центре НСН.

«Я призываю всех тех, кто поедет отдыхать в этом году в Сочи и в Крым, быть внимательнее и к питьевой воде, и к продуктам питания», — отметил врач.

Из-за разного состава и качества воды может возникнуть расстройство желудка, которое у всех проявляется по-разному и зависит от индивидуальных особенностей организма, подчеркнул он. Как правило, «диарея путешественника» не провоцирует высокую температуру, а вызывает лишь дискомфорт.

«Все эти факторы нужно учитывать: чем вы больше будете знать об этом, тем больше подготовитесь», — заключил эпидемиолог.

Напомним, также он заявил, что в Сочи отмечается критическая перегрузка курортов и накопление вирусов, которые россияне везут со всей страны.

Врачи ранее назвали основной способ заражения кишечной инфекцией.