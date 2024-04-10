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В Саратове задержали женщину за поджог музея СВО

В Саратове женщину задержали по делу о теракте после поджога музея СВО

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МВД РФ по Саратовской области

В Саратове сотрудники полиции задержали женщину в связи с уголовным делом о теракте. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.

Фигурантку заподозрили в поджоге здания на улице Московской, где расположен Музей истории спецоперации. Правоохранители получили сообщение о задымлении объекта. Прибыв на место, они установили, что одно из окон разбито, вблизи от места происшествия обнаружен фрагмент кирпича, пластиковые и стеклянные емкости.

«<…> по подозрению в совершении данного правонарушения задержали 35-летнюю жительницу Мурманской области», — отметили в сообщении.

На допросе женщина пояснила, что ее персональными данными якобы завладели злоумышленники. Чтобы обезопасить себя от мошенников, лжеспециалисты рекомендовали приехать в Саратов и поджечь объект на улице Московской. При этом авиабилеты, проживание в хостеле и приобретение материалов, необходимых для преступления, женщина оплачивала деньгами, которые ей перечисляли звонившие.

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.

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