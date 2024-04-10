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Восстановительные работы в Оренбуржье идут круглосуточно

Минстрой РФ: работы в пострадавшем от паводков Оренбуржье идут круглосуточно

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Работы в пострадавшей от паводков Оренбургской области идут круглосуточно. Об этом сообщили в Telegram-канале Минстроя РФ.

«Работа ведется в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее сформировать решения по восстановлению жилья и жизненно важной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

В Оренбуржье из-за паводка вода затапливает все больше домов. Всего залило уже больше 10 тыс. зданий, эвакуированы более 6 тыс. человек. В Оренбурге включили сирену тревоги, уровень воды в городских реках стремительно приближается к критическому. Депутат Госдумы от региона Нина Останина рассказала «Газете.Ru», что люди не могут дозвониться по телефонам, которые власти предоставили для связи, а чиновники «не научились вступать в диалог».

Ранее Минстрой РФ сообщил о постановке задачи защитить Орск от повторения ситуации с паводком.

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