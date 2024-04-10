Оренбуржцам назвали сумму компенсации на ремонт поврежденных паводком помещений

Возмещение на ремонт и восстановление помещений, поврежденных сильным паводком в Оренбургской области, составит 7 тыс. рублей за квадратный метр. С таким заявлением выступил глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) России Ирек Файзуллин, чьи слова приводит ТАСС

«Эта ставка работает по всей территории нашей страны», — пояснил министр.

Согласно его информации, в некоторых российских регионах присутствует также и дополнительная внебюджетная поддержка.

«В разных регионах это происходит по-разному», — констатировал глава ведомства.

В свою очередь губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что каждый местный житель, пострадавший от подтопления, получит 20 тыс. рублей компенсации за ущерб. Помимо того, предусмотрена компенсация за утраченное имущество первой необходимости в размере 50 тыс. руб., и 100 тыс. руб., если имущество полностью утрачено. Оформить выплаты можно на портале «Госуслуги» или в МФЦ.

«Эти выплаты уже производятся», — заключил глава региона.

В Оренбуржье из-за паводка вода затапливает все больше домов. Всего залило уже больше 10 тыс. зданий, эвакуированы более 6 тыс. человек. В Оренбурге включили сирену тревоги, уровень воды в городских реках стремительно приближается к критическому. Депутат Госдумы от региона Нина Останина рассказала «Газете.Ru», что люди не могут дозвониться по телефонам, которые власти предоставили для связи, а чиновники «не научились вступать в диалог»».

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.