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К группе пострадавших туристов на Камчатке вылетел вертолет

МЧС Камчатки: к пострадавшим туристам вылетел вертолет со спасателями и медиками

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Илья Наймушин/РИА Новости

К группе туристов, отравившихся на Камчатке, вылетел вертолет со спасателями и медиками. Об этом сообщает Telegram-канал регионального управления МЧС.

На борту воздушного судна находятся личный состав Карагинского филиала поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» и врачи. Кроме того, к туристам выдвинулась наземная группировка спасателей пожарно-спасательной части поселка Палана с медиками и волонтером.

О происшествии с туристами стало известно 8 апреля. В спасательные службы поступил сигнал о том, что группа из семи человек держала курс на поселок Ключи, в пути четверым туристам внезапно стало плохо — фиксировались рвота и боль в животе, один человек не мог самостоятельно передвигаться. Путешественники просили их эвакуировать.

Выслать вертолет раньше не позволяли метеоусловия: Камчатка находится во власти циклона с дождем и порывистым ветром.

24 марта на Камчатке туриста, сломавшего бедро, доставили вертолетом в Петропавловск.

Ранее на Курилах нашли пропавшего в метель смотрителя маяка.

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