В Молдавии предложили дату референдума о вступлении в ЕС

Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) предложила провести референдум о вступлении в Евросоюз 20 октября. Соответствующий проект постановления парламента опубликован на сайте Конституционного суда республики.

«Конституционный референдум назначается на 20 октября», — отмечается в документе.

8 апреля ПДС внесла в парламент законопроект о внесении в конституцию поправок о провозглашении евроинтеграции стратегической целью республики. Депутаты предлагают дополнить преамбулу конституции словами «признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова».

18 марта президент Молдавии Майя Санду обратилась к парламенту страны с призывом инициировать проведение референдума по вопросу вступления в Европейский союз в октябре текущего года. Она также выразила уверенность, что результаты плебисцита нужно внести в конституцию Молдавии.

Ранее премьер Румынии поддержал объединение с Молдавией.