В РФ будут заочно судить украинского активиста Парасюка

Уголовное дело о нападении Зиновия Парасюка на генеральное консульство России в украинском Львове в 2016 году направлено в Мосгорсуд. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по делу в отношении Зиновия Парасюка», — указывается в публикации.

Согласно информации надзорного органа, мужчине вменяют нарушение ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению терроризма, публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации), ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом Российской Федерации) и ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на служебные помещения, пользующиеся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений).

По версии следствия, в марте 2016 года во Львове Зиновий Парасюк совместно со своим сыном Владимиром принимал участие в митинге в поддержку Надежды Савченко, после чего они напали на здание российского генконсульства и забросали сооружение файерами. Позднее Парасюк-младший нелегально попал на территорию дипучреждения, где сорвал с флагштока флаг России, вышел с ним за пределы территории, при всех бросил на землю, растоптал и предал огню.

Отмечается, что следствие приняло исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Парасюка, после утверждения обвинительного заключения дело будет направлено в Московский городской суд.

«Басманный районный суд Москвы заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — заключается в пресс-релизе.

В ноябре Военный суд заочно приговорил к одиннадцати годам колонии бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка по делу о нападении на российское консульство во Львове в 2016 году.

Ранее МВД объявило в розыск выдавшего oрдер на арест Путина судью МУС Серхио Годинеса.