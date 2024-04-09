Россиянам рассказали о самых частых причинах пожаров в весенний период

Поджоги травы являются одной из самых распространенных причин пожаров в весенний период. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал советник начальника Мособлпожспаса, заслуженный спасатель России Игорь Томчук. По его словам, данная проблема возникает ежегодно, начиная с апреля.

«Риск пожаров сейчас особенно велик из-за сильнейших ветров и теплой погоды, поскольку трава высыхает очень быстро, а для ее сильного возгорания достаточно 17% влажности. При таких условиях сильный ветер за считанные секунды может распространить огонь до населенного пункта», — предупредил Томчук.

Он подчеркнул, что во время пожароопасного периода поджог травы запрещен не только на открытой местности, но и на садовых участках, частных владениях.

Начальник главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС страны Александр Лекомцев до этого предупреждал, что ситуация с лесными пожарами на территории РФ может обостриться во время майских праздников.

Представитель ведомства отметил, что в начале мая многие люди поедут на дачи и на природу. По его словам, из-за этого в РФ может заметно ухудшиться лесопожарная обстановка.

В конце марта вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что лето 2024 года может оказаться более пожароопасным по сравнению с предыдущим годом.

Ранее ученые выяснили, что дым от лесных пожаров усиливает акне.