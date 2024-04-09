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Россияне смогут помочь пострадавшим оренбуржцам

Красный Крест открыл сбор пожертвований пострадавшим в Оренбургской области

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Отделение Красного Креста в Оренбурге открыло сбор пожертвований на помощь пострадавшим от прорыва дамбы в регионе, сообщается в Telegram-канале «Российский Красный Крест».

Также пострадавшие смогут обратиться на горячую линию за психологической помощью.

Кроме того, в регион направилась федеральная команда по реагированию на ЧС.

Всего на территории области в 87 населенных пунктах и 13 садовых товариществах остаются затопленными более 6 тыс. жилых домов, 9 тыс. приусадебных участков и 40 низководных мостов.

Спасатели эвакуировали более 4 тыс. человек, в том числе 885 детей.

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