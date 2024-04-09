В Орске начали поэтапно подавать электричество

В подтопленном паводками городе Орске Оренбургской области стали постепенно восстанавливать подачу электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства чрезвычайных ситуаций в официальном Telegram-канале.

«Начали поэтапно возобновлять подачу электричества в дома», — указывается в публикации.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Незадолго до этого администрация Орска сообщала, что электросетевые объекты в городе, где часть территорий оказалась в зоне подтопления из-за прорыва дамбы, отключены.

В Оренбуржье из-за паводка вода затапливает все больше домов. Всего залило уже больше 10 тыс. зданий, эвакуированы более 6 тыс. человек. В Оренбурге включили сирену тревоги, уровень воды в городских реках стремительно приближается к критическому. Депутат Госдумы от региона Нина Останина рассказала «Газете.Ru», что люди не могут дозвониться по телефонам, которые власти предоставили для связи, а чиновники «не научились вступать в диалог»».

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.