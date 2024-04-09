В Орске эвакуированы несколько тысяч человек

Почти 2,5 тыс. жителей Орска в Оренбургской области эвакуированы в связи с паводком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«По последним данным, в Орске эвакуированы 2 493 человека, в том числе 797 детей», — заявили в оперативных службах.

В городе остаются подтопленными 6995 домов.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

До этого глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область, он совершит облет территорий и решит, какие меры принять для ликвидации последствий паводка.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.