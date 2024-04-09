У берегов Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные Национальной геологической службы США (USGS).

По данным сейсмологов, явление было зафиксировано в 03:02 по мск в 35 километрах к юго-востоку от индонезийского города Рансики. Специалисты сообщили, что очаг находился на глубине 9,1 километра.

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

5 апреля недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение. Для северо-востока США это редкость, а для Нью-Джерси толчки земной поверхности стали сильнейшими за 240 лет. О разрушениях и жертвах неизвестно, но из-за землетрясения прервали заседание ООН и эвакуировали российское генконсульство. Кроме того, временно прекратили работу два аэропорта. Местные жители сравнили толчки с американскими горками под домом и с проезжающими по улице танками. 6 апреля недалеко от Нью-Йорка произошло еще одно землетрясение.

Ранее житель Нью-Йорка рассказал о землетрясении.