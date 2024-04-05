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Эксперт по безопасности назвал самое эффективное средство самообороны

Эксперт по БЖ Халилов: перцовый баллончик является лучшим средством самообороны

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Global Look Press

Одним из самых доступных (начиная с 18 лет) и эффективных средств самообороны является перцовый баллончик. Об этом в интервью Общественной службе новостей сообщил эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов. По его словам, аэрозоль отличает невозможность нанести сопернику серьезных увечий, что и делает его наиболее предпочтительным.

«С моей точки зрения, базовым, доступным, надежным, недорогим и самым эффективным средством самообороны является именно перцовый баллон. Разумеется, необходимо потренироваться им пользоваться — так, чтобы не навредить случайным свидетелям. Его следует научиться быстро извлекать и носить в правильном месте», — отметил Халилов.

При этом он напомнил, что есть места, куда перцовый баллончик проносить нельзя, например массовые мероприятия и аэропорты. Если аэрозоль распылить где попало, наступит ответственность, вплоть до уголовной, предупредил эксперт.

В марте депутаты Государственной думы РФ от фракции ЛДПР предложили оградить россиян от уголовной ответственности за превышение пределов необходимой обороны, защищавших себя и своих близких.

Парламентарии хотят урегулировать права граждан на необходимую оборону в пределах своего жилища. Они предлагают внести поправки в Уголовный кодекс РФ, а также ввести в законодательство принцип «мой дом — моя крепость».

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