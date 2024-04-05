Эксперт по безопасности назвал самое эффективное средство самообороны

Одним из самых доступных (начиная с 18 лет) и эффективных средств самообороны является перцовый баллончик. Об этом в интервью Общественной службе новостей сообщил эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов. По его словам, аэрозоль отличает невозможность нанести сопернику серьезных увечий, что и делает его наиболее предпочтительным.

«С моей точки зрения, базовым, доступным, надежным, недорогим и самым эффективным средством самообороны является именно перцовый баллон. Разумеется, необходимо потренироваться им пользоваться — так, чтобы не навредить случайным свидетелям. Его следует научиться быстро извлекать и носить в правильном месте», — отметил Халилов.

При этом он напомнил, что есть места, куда перцовый баллончик проносить нельзя, например массовые мероприятия и аэропорты. Если аэрозоль распылить где попало, наступит ответственность, вплоть до уголовной, предупредил эксперт.

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