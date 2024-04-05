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Названо число пострадавших в «Крокусе», которые остаются в больницах

Заммэра Москвы Ракова: в больницах города остаются 37 пострадавших в «Крокусе»

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Maxim Shemetov/Reuters

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в городских больницах остаются 37 пострадавших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Видеоролик, в котором чиновник рассказывает о состоянии раненых, опубликован в Telegram-канале социального комплекса российской столицы.

«На сегодняшний день в столичных стационарах остаются лишь 37 пациентов, в тяжелом состоянии из них только трое», — отметила Ракова.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» должно было состояться выступление группы «Пикник», однако незадолго до начала мероприятия в здание ворвались вооруженные люди. Они открыли огонь по зрителям и начали бросать зажигательные шашки. В результате в помещении произошли взрывы, а затем начался пожар.

По последним данным МЧС РФ, при атаке на «Крокус Сити Холл» ранения различной степени тяжести получили более 550 человек. Также трагедия забрала жизни еще 144 человек, включая шестерых детей.

К текущему моменту в рамках уголовного дела о теракте арестовали уже 14 человек. Более того, 4 апреля в трех городах страны — Москве, Омске и Екатеринбурге — были задержаны еще трое предполагаемых сообщников боевиков.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал главную цель заказчиков атаки на «Крокус Сити Холл».

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