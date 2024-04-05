На Урале неизвестный преследовал школьницу до подъезда и попал на камеру

В Челябинске неизвестный преследовал школьницу до подъезда и попал на придомовые камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел в Тракторозаводском районе. Мужчина следил за младшеклассницей, которая возвращалась из школы. На кадрах, которые зафиксировала камера подъезда, неизвестный в оранжево-коричневой куртке идет за девочкой с рюкзаком. У дома 65 на Краснофлотской улице ребенок, заметив, что за ней идет незнакомец, достала мобильный телефон. Как только мужчина заметил это, он развернулся и пошел в противоположную сторону.

Правоохранителям удалось оперативно установить личность преследователя: им оказался 36-летний житель Республики Башкортостан. Его доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств случившегося.

В начале апреля похожий случай произошел в Якутске: там неизвестный мужчина на автомобиле преследовал ребенка и уговаривал его сесть в автомобиль.

Ранее в подмосковном Королеве мужчина приставал к ребенку около школы и едва не увел девочку в неизвестном направлении.