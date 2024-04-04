В Подмосковье с рельсов сошел поезд «Иволга», который проходит обкатку

В Московской области поезд «Иволга», который сейчас проходит обкатку, столкнулся с тепловозом. Об этом сообщает Telegram-канал «112», публикуя фото инцидента.

По данным источника канала, столкновение произошло в районе станции Малиновка Рижского направления. По предварительной информации, пострадавших нет. Судя по фотографии случившегося, с рельсов частично сошел первый вагон состава.

Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщал, что первую «Иволгу» нового поколения планируется запустить в 2024 году. Поезда «Иволга 4.0» производят «Трансмашхолдинг» на Тверском вагоностроительном заводе.

Ранее Лискутов заявил, что за 13 лет транспортный комплекс Москвы закупил почти 4,5 тысячи вагонов для Центрального транспортного узла.