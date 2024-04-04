Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье с рельсов сошел поезд «Иволга», который проходит обкатку

«112»: в Подмосковье поезд «Иволга» столкнулся с тепловозом

close
100%
«112»' class="item-image" >
Телеграм-канал «112»

В Московской области поезд «Иволга», который сейчас проходит обкатку, столкнулся с тепловозом. Об этом сообщает Telegram-канал «112», публикуя фото инцидента.

По данным источника канала, столкновение произошло в районе станции Малиновка Рижского направления. По предварительной информации, пострадавших нет. Судя по фотографии случившегося, с рельсов частично сошел первый вагон состава.

Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщал, что первую «Иволгу» нового поколения планируется запустить в 2024 году. Поезда «Иволга 4.0» производят «Трансмашхолдинг» на Тверском вагоностроительном заводе.

Ранее Лискутов заявил, что за 13 лет транспортный комплекс Москвы закупил почти 4,5 тысячи вагонов для Центрального транспортного узла.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами