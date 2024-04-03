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В Ростове-на-Дону начался сильный пожар со взрывами

В промзоне Ростова-на-Дону начался сильный пожар со взрывами

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Depositphotos

На левом берегу Дона в Ростове-на-Дону начался сильный пожар со взрывами. Об этом сообщает Telegram-канал »Осторожно, новости».

Жители города рассказали, что слышали несколько мощных взрывов. По предварительным данным, пожар начался в промзоне в районе 1-ой Луговой улицы.

Очевидцы выдвинули версию, что возгорание произошло на территории зернохранилища. Не исключают, что на складе может также находиться зерноуборочная техника и топливо, написал Telegram-канал Baza.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что загорелся ангар. Площадь пожара достигла 1 000 квадратных метров. Спасателям уже удалось локализовать возгорание.

Это уже второй серьезный пожар в регионе за день. До этого спасатели потушили возгорание на предприятии «Алеко-полимеры» в Азове Ростовской области. На заводе полимерных изделий загорелись деревянные поддоны.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.

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