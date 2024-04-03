В Казахстане отказались от военного парада ко Дню Победы

Министерство обороны Казахстана не планирует в этом году проводить военный парад, посвященный Дню защитника Отечества, который отмечают 7 мая, и Дню Победы 9 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 2024 году проведение военного парада в Казахстане не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», — заявили в министерстве.

Поясняется, что приоритетными задачами являются поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил страны.

В 2022 и 2023 годах в Казахстане также не проводили военный парад из-за экономии средств и решения других задач. В 2021 и 2020 годах военного парада не было из-за ситуации с коронавирусом.

25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генеральная репетиция парада по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади 5 мая.

20 марта глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что военные парады, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в 28 городах России в 2024 году. Согласно информации главы министерства, в праздничных шествиях примут участие более 50 тыс. граждан и порядка 1 тыс. образцов военной техники.

Ранее в Казахстане задержали активиста за оскорбление Путина.