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Основателя свингер-клуба в Москве заподозрили в пропаганде ЛГБТ*

«Осторожно, новости»: хозяина БДСМ-клуба «Эдем» подозревают в пропаганде ЛГБТ

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Depositphotos

Владелец клуба «Эдем» Самир Эйвазов в московском районе Лефортово стал фигурантом административного дела. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на протокол, поступивший в Лефортовский суд.

Согласно документу, Эйвазова заподозрили в нарушении ч.3 ст. 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений). Отмечается, что суд не стал рассматривать протокол и передал его в другую инстанцию.

По указанной статье Эйвазову грозит штраф до 1 млн рублей, а «Эдему» — прекращение работы на срок до 90 суток.

«Эдем» — свингер-клуб, работающий в Москве с 2015 года. В нем регулярно проходят вечеринки эротической направленности, а также с уклоном в БДСМ.

31 марта сообщалось, что владельца ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-бара Pose в Оренбурге арестовали до 18 мая. До этого Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов администратора и арт-директора ночного заведения.

Ранее на Первый канал составили протокол об ЛГБТ.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ
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