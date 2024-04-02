Основателя свингер-клуба в Москве заподозрили в пропаганде ЛГБТ*

Владелец клуба «Эдем» Самир Эйвазов в московском районе Лефортово стал фигурантом административного дела. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на протокол, поступивший в Лефортовский суд.

Согласно документу, Эйвазова заподозрили в нарушении ч.3 ст. 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений). Отмечается, что суд не стал рассматривать протокол и передал его в другую инстанцию.

По указанной статье Эйвазову грозит штраф до 1 млн рублей, а «Эдему» — прекращение работы на срок до 90 суток.

«Эдем» — свингер-клуб, работающий в Москве с 2015 года. В нем регулярно проходят вечеринки эротической направленности, а также с уклоном в БДСМ.

31 марта сообщалось, что владельца ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-бара Pose в Оренбурге арестовали до 18 мая. До этого Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов администратора и арт-директора ночного заведения.

Ранее на Первый канал составили протокол об ЛГБТ.