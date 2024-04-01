В Госдуме предупредили об опасности этнических анклавов в России

В России необходимо решить ряд вопросов миграционной политики, потому что это представляет опасность для страны. Об этом НСН заявил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин.

По его словам, прежде всего опасность заключается в том, что мигранты формируют опасные этнические анклавы и кланы, в эпицентре которых находятся молельные дома.

«Люди не ходят в наши мечети, люди хотят свой ислам проповедовать. Насколько он радикален, должны судить специальные органы, и они должны понимать, что в этих молельных домах происходит. А в результате слабой работы по этой части появились митинги, шествия и агрессивные действия», — отметил Семигин.

До этого Геннадий Семигин указал на то, что некоторые российские чиновники занимались незаконной регистрацией мигрантов и зарабатывали на этом «сотни миллионов долларов в карманы». По его словам, претензии, в первую очередь, необходимо предъявлять представителям органов власти, управления и спецслужбам, отвечающим за миграционную политику.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам проанализировать ситуацию с мигрантами в регионах.