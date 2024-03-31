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Рейсы в Египет выполнит Azur Air вместо попавшей под ограничения Southwind

АТОР сообщила о замене Southwind на Azur Air на рейсах в Египет

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Global Look Press

Авиакомпания Azur Air будет выполнять рейсы из Москвы в Шарм-эш-Шейх вместо Southwind. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на гендиректора Pegas Touristik Анну Подгорную.

«Ближайшую неделю полеты вместо Southwind также будет выполнять AZUR Air», — уточнили в сообщении.

По словам Подгорной, расписание будет конкретизировано позже. Гендиректор компании-туроператора призвала туристов обратить внимание на изменение аэропорта вылета: Azur Air летает из Внуково.

До этого стало известно, что решением Евросоюза авиакомпании Southwind ограничили полеты в Европу, так как ее сочли связанной с Россией. Так как перевозчику запретили летать над территорией ЕС, рейсы с российскими туристами из Шарм-эш-Шейха пришлось отложить.

Накануне стало известно, что турецкая авиакомпания Southwind приняла решение отменить полеты в Анталью из Калининграда.

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.

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