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Украинцам разрешили заключать брак по видеосвязи

Правительство Украины разрешило регистрировать браки онлайн

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Shutterstock/FOTODOM

Минцифры Украины сообщило в своем Telegram-канале, что правительство страны приняло постановление о регистрации браков онлайн.

Для заключения брака жениху и невесте необходимо подать заявления через всеукраинский онлайн-сервис «Действие». Сотрудник ЗАГСа сможет провести церемонию бракосочетания по видеосвязи, после этого молодожены подпишут актовую запись о браке электронной подписью.

Глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что процедура максимально безопасна и будет проходить несколько этапов верификации.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал, что украинские военные проигрывают огромные суммы в онлайн-казино и на ставках, лишая себя возможности приобрести недвижимость, инвестировать средства или просто сохранить деньги.

Президент Украины Владимир Зеленский в поручил профильным государственным органам провести анализ функционирования в стране онлайн-казино.

Ранее иностранные платформы назвали недружественным пространством для россиян.

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