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Самолет вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска из-за разгерметизации

В Южно-Сахалинск из-за разгерметизации вернулся самолет, летевший в Харбин

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Depositphotos

Самолет, вылетевший из Южно-Сахалинска в Харбин, вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

По информации ведомства, самолет dhc 8-400 авиакомпании «Аврора», вылетевший в китайских город Харбин, через 40 минут вынужденно вернулся в аэропорт вылета и совершил посадку. По предварительным данным, причиной стала разгерметизация.

Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего с воздушным судном. В рамках проверочных мероприятий ведомство даст оценку соблюдению обязательных требований при подготовке самолета к вылету.

До этого летевший из Уфы в Ярославль самолет Bombardier CRJ 200 авиакомпании «ЮВТ АЭРО» экстренно сел в Казани из-за треснувшего лобового стекла. Авиаперевозчик рассказал, что стекло воздушного судна многослойное. Трещина образовалась во внешнем слое.

Ранее в Оренбурге задержался вылет самолета в Москву из-за неисправности.

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