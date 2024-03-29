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Информация о минировании ТЦ в Краснодаре оказалась ложной

Сообщение о минировании торгового центра в Краснодаре оказалось ложным

Сообщения о минировании торгового центра «Новый горизонт» в Краснодаре оказались ложными. Специалисты совершили проверку территории ТЦ, после чего сообщили, что информация не подтвердилась, следует из Telegram-канала муниципального центра управления Краснодара.

«Проверка проведена, угрозы нет», — следует из сообщения.

До этого стало известно, что аноним сообщил об угрозе минирования торгового центра в Краснодаре, в результате были эвакуированы порядка 1,5 тыс. человек. Из публикации следует, что на номер 02 поступил звонок от неизвестного, который сообщил об угрозе минирования.

27 марта стало известно, что полиция выехала на экстренное сообщение о стрельбе у торгово-развлекательного центра «Академпарк» в Санкт-Петербурге. Позже полиция задержала стрелявшего.

До этого в Санкт-Петербурге студента заподозрили в минировании ТЦ «Лондон Молл». По информации следствия, 24 марта за совершение мелкого хулиганства в полицию доставили молодого человека, который во время оформления на него административных материалов сообщил о якобы угрозе торговому центру на улице Коллонтай.

Ранее появилось видео с одним из подозреваемых в теракте в Подмосковье.

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