В Греции произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у южного побережья Греции. Об этом сообщает сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 07:12 по времени UTC (10:12 мск). Эпицентр сейсмособытия находился в 122 км к юго-западу от города Патры. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 км. Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Накануне сильное землетрясение произошло у берегов Фиджи. Эпицентр располагался в 588 км к юго-западу от столицы островного государства — города Сува, где проживает свыше 77 тыс. человек. Очаг тектонического события залегал на глубине 18 км.

До этого землетрясение произошло у берегов Вануату.

24 марта Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 5,7 в море Саву у побережья Индонезии.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 в Перу.