СК заявил о переводах с Украины для подозреваемых в теракте в «Крокусе»

СК получил данные о поступлении значительных денежных сумм с Украины исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм», — уточнили в сообщении.

В СК отметили, что средства, в числе которых была и криптовалюта, поступили с Украины. Деньги фигуранты активно тратили на подготовку преступления.

Также следователи получили доказательства связи подозреваемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» с украинскими националистами.

Накануне стало известно, что следствие вменяет четверым фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» пособничество террористам, так как они знали об их намерениях устроить нападение на людей. По информации источника в правоохранительных органах, продавшие автомобиль Renault террористам были осведомлены о намерениях нападавших.

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».