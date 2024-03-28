Обвиняемых в теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов обвиняемых в террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.

В список попали четверо мужчин, которые, по версии следствия, являются непосредственными исполнителями теракта: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в помещение ворвались вооруженные мужчины и открыли стрельбу по присутствующим.

На следующий день четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Спустя сутки их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

28 марта стало известно, что следствие вменяет четверым фигурантам дела о теракте в Красногорске пособничество террористам, так как они знали о намерениях устроить нападение.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».