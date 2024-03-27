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Airbus A380 столкнулся с машиной техобслуживания в Домодедово

Самолет A380 столкнулся в Домодедово с машиной техобслуживания, рейс отменен

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Shutterstock

Airbus A380-800 авиакомпании Emirates столкнулся в московском аэропорту Домодедово с машиной технического обслуживания, люди не пострадали. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, самолет получил повреждения при столкновении с автомобилем технической службы во время обслуживания.

Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

В публикации отмечается, что вылет рейса ЕК-134, который должен был совершить Airbus, перенесен.

До этого стало известно, что самолет авиакомпании «Алроса» в аэропорту Новосибирска получил повреждение после столкновения со спецтехникой.

По предварительным данным, 17 февраля у самолета, выполнившего рейс по маршруту Мирный (Якутия) – Новосибирск, были повреждены элементы законцовки крыла в результате соприкосновения с автомобилем аэродромной техники.

В январе самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Москвы в Кемерово, был вынужден совершить посадку в аэропорту Новосибирска из-за технической неисправности.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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