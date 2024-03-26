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В Китае сомневаются в причастности ИГИЛ* к теракту в «Крокус Сити Холл»

Эксперт Сяоцюань рассказал о сомнениях в причастности ИГИЛ к теракту в России

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Эксперт из Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань заявил, что сомневается в причастности ИГИЛ (организация запрещена в России) к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом пишет газета Global Times.

По мнению Вана, возможность того, что именно ИГИЛ совершила нападение на концертный зал сохраняется. Предыдущее нападение террористическая организация совершила в январе в Иране. Тогда двое ее членов активировали пояса со взрывчаткой в толпе.

Однако Ван добавил, что было бы немного надуманно, если бы ИГИЛ являлась организатором нападения, так как ситуация в Сирии уже стабилизировалась, а конфликты на Ближнем Востоке происходят в основном между Израилем и Палестиной.

«Если бы ИГИЛ совершила террористическую атаку, не было бы разумнее нацелиться на Израиль, а не на Россию?» — предположил Ван.

До этого бывший советник украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович, рассуждая о трагедии в Подмосковье, «проговорился» о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».

Ранее школьник Ислам рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.

*   организация запрещена в России
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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