Депутат Госдумы предложила создать Евразийскую электронную школу

Для стран-участниц создать единую образовательную платформу для стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо создать электронную школу – единую цифровую платформу в сфере среднего образования. Такое предложение депутат Госдумы Яна Лантратова направила вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, передает RT со ссылкой на копию письма.

Лантратова заявила, что подобные российские наработки в сфере цифрового образования пользуются популярностью в других странах. В качестве примера она привела портал «Российская электронная школа». Только за один год сервисом из других стран воспользовались 50 млн раз, подчеркнула депутат.

По мнению Лантратовой, «Евразийская электронная школа» может стать не менее популярным ресурсом, с помощью которого представители стран ЕАС будут обмениваться материалами, опытом, педагогическими практиками. Такая цифровая площадка может стать основной для создания единого образовательного пространства стран союза, считает парламентарий.

Помимо этого, Лантратова заявила, подобная электронная школа поспособствует распространению знаний о русском языке и культуре у жителей стран ближнего зарубежья, которые собираются приехать в будущем в России.

Она призвала Чернышенко рассмотреть эту идею и представить позицию правительства.

Напомним, до конца года Рособрнадзор должен завершить полноценное внедрение Единого реестра цифровых документов об образовании. Их можно будет использовать при поступлении в вузы и трудоустройстве.

Ранее президент Владимир Путин назвал систему расчетов в нацвалютах ЕАЭС перспективной для многих стран.