В СБУ сообщили подробности подрыва Крымского моста в 2022 году

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что в 2022 году Крымский мост был подорван с помощью 14 т гексогена, который был замаскирован под рулоны тепличной пленки. Его интервью опубликовала «Украинская правда».

Отмечается, что взрывчатка была самодельной. Тепличная пленка была выбрана в качестве маскировки, поскольку в летний сезон ее массово завозят на полуостров.

По словам Малюка, детонация взрывчатки производилась удаленно с помощью «сверхсложной» системы, и была произведена с третьей попытки. Две предыдущие, по его словам, были предотвращены системами радиоэлектронной борьбы РФ.

До этого глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что подрыв Крымского моста готовился заблоговременно.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части моста. В результате инцидента обрушились два пролета.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее крымчанина осудили за покупку взрывного устройства по заданию украинских спецслужб.