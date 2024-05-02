Обезьяны научились лечить себя лекарственными растениями, выяснили ученые

Международная группа биологов из Германии и Индонезии выяснила, что обезьяны могут лечить себя с помощью лекарственных растений. До последнего времени ученые не знали о таком поведении приматов. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Команда наблюдала за самцом суматранского орангутана по кличке Ракус, получившего ранение на лице в драке с сородичем. Ракус жевал местную лиану вида Fibraurea tinctoria, известную своими противовоспалительными и обезболивающими свойствами в народной медицине. Примат также втирал сок в рану и делал себе компрессы из пережеванных листьев на месте повреждения.

Ракус лечился таким образом несколько дней. После пяти дней рана полностью затянулась.

По словам ученых, лианы Fibraurea tinctoria и родственных им видов содержат фуранодитерпеноиды и протобербериновые алкалоиды, которые обладают антибактериальной, противовоспалительной, противогрибковой, антиоксидантной и другой биологической активностью, имеющей отношение к заживлению ран. При этом орангутаны и другие обезьяны обычно не едят эти растения в дикой природе.

Самолечение с помощью растений распространено среди животных, но почти всегда оно сводится к проглатыванию тех или иных видов растительности. В новом исследовании ученые впервые подтвердили, что обезьяны могут оказывать себе медицинскую помощь, применяя целебные травы.

По словам авторов научной работы, открытие может указывать на то, что общий предок людей и обезьян владел навыками использования лекарственных растений.

Ранее ученые нашли аномалии в истории эволюции человека.