Поисковая операция в «Крокусе» продлится до 17 часов завтрашнего дня

Поисковая операция в «Крокусе», по оценкам специалистов, продлится ориентировочно до 17 часов 26 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Задача — разобрать завалы (...). Уже полностью очищены сцена, партер и балкон», — написал Воробьев.

По словам губернатора, продолжается выдача имущества: вчера уже передали 277 пакетов с вещами и часть автомобилей. Эта работа продлится в течение всей недели.

В БЦ «Кубик», (https://yandex.ru/maps/-/CDRQyUpg) который находится в пешей доступности от «Крокуса», открыт Центр помощи. Туда тоже может обратиться каждый, кого коснулась эта трагедия.

22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее Сбер и Российский Красный Крест собрали более 360 млн рублей для пострадавших в «Крокусе».