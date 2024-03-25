Крашенинников прокомментировал возможность введения смертной казни в России

Дискуссия о наказании для террористов важна, но не является главным вопросом, в первую очередь необходимо не допускать повтора терактов. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя предложение по отмене моратория на смертную казнь в России, передает ТАСС.

По мнению парламентария, дискуссия, запущенная о смертной казни, может увести страны в ложном направлении. Он призвал обсуждать другие вопросы, сделать так, чтобы теракты в России больше не повторялись.

Незадолго до этого на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева заявила, что россияне ожидают отмену моратория на смертную казнь по некоторым тяжелейшим преступлениям, в том числе терроризму. В партии «Единая Россия» пообещали проработать тему смертной казни.

Согласно информации из открытых источников, данная мера наказания не применяется в России с конца 1990-х годов, постановления Конституционного суда в 1999 и 2009 годах подтверждали данный запрет.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».