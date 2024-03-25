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Иск о расторжении брака блогера Лерчек рассмотрят в Москве

Суд в Москве рассмотрит иск о расторжении брака блогера Лерчек

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ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Мировой судья 246-го судебного участка Москвы рассмотрит в понедельник, 25 марта, заявление о расторжении брака блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) с супругом Артемом. Об этом сообщает РИА Новости.

Беседа по рассмотрению иска назначена на 14:35 мск.

В публикации отмечается, что заявление поступило в пятницу, 22 марта. Агентство не располагает информацией, есть ли у Чекалиной конкретные требования к супругу.

До этого бизнесмен Артем Чекалин преподнес подарок жене Лерчек на день рождения их младшего сына Льва, которому исполнилось два года.

В марте 2023 года Лерчек стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, купив на них доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения». В конце февраля блогерша намекнула на то, что из-за судов переживает сложный период в браке с мужем Артемом.

В конце марта Лерчек впервые высказалась о разводе с мужем.

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