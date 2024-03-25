В МИД РФ заявили, что США отмазывают Украину после теракта в «Крокусе»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США «отмазывают» Украину после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает kp.ru.

По словам Захаровой, таким образом Вашингтон пытается прикрыть себя и «режим украинского президента Зеленского».

«В последние годы ИГИЛ (организация запрещена в России) скорректировал свои планы и теперь осуществляет вылазки в основном против врагов и противников США — талибов (организация запрещена в России) в Афганистане, иранцев, законных властей Сирии и против нас», — отметила Захарова.

Она также указала на большое количество денег и оружия, которые бесконтрольно поставляются Киеву, а также на коррупцию на Украине.

До этого первый фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев, которого Басманный суд заключил под стражу, полностью признал вину.

Суд арестовал первого из двух фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холе» Далерджона Мирзоева. Он был помещен под стражу до 22 мая.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».