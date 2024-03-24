В ХМАО 16 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и иномаркой

В ХМАО произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошел в Сургутском районе, на трассе Сургут – Когалым. По словам собеседника, водитель микроавтобуса подавал сигналы второму участнику аварии на Shevrolet Niva, но он не реагировал.

«Он просто плавно вышел из своей полосы на встречку, где и произошло столкновение. Такое поведение характерно для водителей, которые засыпают за рулем», – сообщил источник.

В результате пострадали 16 человека. Еще троих медикам спасти не удалось.

По данным МВД, в 2023 году водитель уже привлекался к административной ответственности, в том числе и семь раз за превышение скорости на дороге.

Ранее в Воронеже медикам пришлось сделать девушке экстренное кесарево сечение после ДТП.