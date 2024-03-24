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В ХМАО 16 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и иномаркой

В ХМАО произошло ДТП с 16 пострадавшими

В ХМАО произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошел в Сургутском районе, на трассе СургутКогалым. По словам собеседника, водитель микроавтобуса подавал сигналы второму участнику аварии на Shevrolet Niva, но он не реагировал.

«Он просто плавно вышел из своей полосы на встречку, где и произошло столкновение. Такое поведение характерно для водителей, которые засыпают за рулем», – сообщил источник.

В результате пострадали 16 человека. Еще троих медикам спасти не удалось.

По данным МВД, в 2023 году водитель уже привлекался к административной ответственности, в том числе и семь раз за превышение скорости на дороге.

Ранее в Воронеже медикам пришлось сделать девушке экстренное кесарево сечение после ДТП.

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