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На Куйбышевском НПЗ потушили пожар после атаки дронов

В Самарской области потушили пожар на Куйбышевском НПЗ

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Global Look Press

В Самаре потушили пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), который возник после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе правительства региона рассказали агентству, что к 7:16 мск было ликвидировано открытое горение на объекте, а к 9:05 мск пожар полностью ликвидировали.

До этого «Коммерсантъ» сообщал, что в Самарской области разыскивают предполагаемую диверсионную группу, которая пыталась взорвать железнодорожный мост через реку Чапаевка. Диверсантов также подозревают в нападении на несколько НПЗ региона.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, дроны атаковали Куйбышевский и Новокуйбышевский НПЗ в ночь на 21 марта. На Куйбышевском НПЗ в результате атаки произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Технологическому оборудованию Новокуйбышевского НПЗ ущерба нанесено не было.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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