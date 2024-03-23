ФСБ нашла «украинский след» в теракте в «Крокус Сити Холле»

Террористы, устроившие стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, планировали перейти российско-украинскую границу и имели контакты на украинской стороне. Об этом сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ), передает РИА Новости.

По данным ведомства, теракт в «Крокусе» был тщательно спланирован. После совершения теракта злоумышленники намеревались уйти на территорию Украины.

В ЦОС ФСБ добавили, что спецслужбы продолжают работу по обнаружению пособников террористов, участвовавших в теракте в Красногорске.

Незадолго до этого глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о задержании двух террористов, бежавших в Брянскую область.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».