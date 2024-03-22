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Психолог рассказала о пользе домашних животных для детей

Психолог Васильева: уход за питомцем поможет ребенку снизить стресс

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Depositphotos

Уход за домашними животными помогает детям снизить уровень стресса и развить полезные навыки. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) Департамента образования и науки Москвы Евгения Васильева.

«Уход за домашним животным учит детей ответственности, заботе и состраданию. Также питомцы могут оказывать эмоциональную поддержку после напряженных учебных дней. Животное всегда рядом, готово выслушать и утешить ребенка в трудные моменты. Даже ласковое прикосновение к питомцу успокаивает человека и улучшает настроение», — сказала Васильева.

Она добавила, что регулярные прогулки с собакой являются хорошей физической активностью для ребенка и возможностью улучшить навыки социализации.

Эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Оксана Панова до этого рассказала, как весна меняет внешность и самочувствие подростков. По ее словам, смена сезонов способна стимулировать колебания гормонального фона у несовершеннолетних, но не обособленно, а в комплексе факторов.

Специалист подчеркнула, что в межсезонье у многих подростков обостряются хронические заболевания, поэтому этот период требует повышенного внимания от родителей и педагогов.

Ранее родителям объяснили, как реагировать на жалобы ребенка на воспитателя детсада.

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