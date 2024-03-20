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Рособрнадзор назвал условия, при которых на ЕГЭ можно будет ссылаться на аниме

Рособрнадзор: примеры из аниме на ЕГЭ можно приводить при их соответствии теме

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Приводить примеры из аниме и других видов произведений в сочинении на ЕГЭ по русскому языку можно, если они будут соответствовать заданной теме и содержанию текста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«При оценивании качества приводимой экзаменуемым аргументации самым главным является соответствие обоснования экзаменуемого содержанию исходного текста, а также соответствие выдвинутого тезиса, аргументационной составляющей привлеченного примера и пояснения к примеру-аргументу», — объяснили в ведомстве.

Специалисты рассказали, что источник для выбора примеров можно быть любым и зависит от сферы интересов выпускника. Отмечается, что различные факты и аргументы школьники могут брать из жизни, литературы, истории, а также из современных визуальных произведений по типу фильмов, комиксов, манги, аниме и компьютерных игр.

До этого сообщалось, что в российские школы хотят вернуть оценку за поведение, которая будет влиять на результаты ЕГЭ.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой призвал вернуть советские выпускные экзамены.

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