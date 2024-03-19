Челябинец попал в больницу после падения глыбы льда на голову

В Челябинске мужчина попал в больницу после падения глыбы льда на голову. Об этом сообщает Telegram-канал 31tv.ru.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел возле одного из домов на улице Дзержинского. Мужчина на голову рухнула глыба льда. После этого у него закружилась голова и пошла кровь из носа.

Пострадавшему вызвали скорую помощь. Врачи доставили его в медицинское учреждение. Информации о состоянии мужчины на данный момент не поступало.

Местные жители рассказали, что они неоднократно жаловались на наледь и сугробы на крыше дома, передает 31tv.ru. С их слов, в управляющей компании ограничивались лишь обещаниями.

Ранее ледяная глыба рухнула с крыши на мать с ребенком в Ярославле.